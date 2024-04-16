МВД собираются предоставить доступ к составляющим врачебную тайну сведениям о пациентах, «склонных к совершению общественно опасных действий»

Минздрав РФ подготовил законопроект, позволяющий раскрывать по запросу полиции сведения, составляющие врачебную тайну, о пациентах, «склонных к совершению общественно опасных действий».

Проект закона, пишут «Ведомости» и ТАСС со ссылкой на источники, поддержала правительственная комиссия.

Предлагается внести изменения в законы «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О полиции», а также «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Согласно действующему законодательству, диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом с хроническим и затяжным психическим расстройством «с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями». Законопроект вносит в эту норму дополнение, согласно которому речь идет в том числе о лицах со склонностью к совершению общественно опасных действий. Предполагается, что полиция в пределах своей компетенции будет наблюдать за такими лицами «в целях предупреждения совершения ими преступлений и административных правонарушений», цитирует ТАСС проект закона.

В случае принятия законопроекта, отмечает агентство, раскрытие врачебной тайны без согласия гражданина или его законного представителя будет возможно, в том числе, по запросу полиции «в связи с участием в наблюдении за лицами с хроническими и затяжными психическими расстройствами, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение из-за их склонности к совершению общественно опасных действий».

Также раскрытие врачебной тайны будет допускаться в целях информирования полицейских о таких лицах и о тех, у кого есть психическое расстройство и в отношении кого судом назначены принудительные меры медицинского характера, пишет ТАСС.

«Ведомости», в свою очередь, отмечают, что полиция будет получать персональные медицинские данные в рамках административного надзора за гражданами, освобожденными из мест лишения свободы, а также обращают внимание на то, что действие законопроекта распространяется, в числе прочего, на людей с алкогольной и наркотической зависимостями.

Предполагается, что медицинская информация, пишут «Ведомости», будет передаваться через информационную систему межведомственного взаимодействия по аналогии с механизмом обмена сведениями о владельцах оружия, об оформленных заключениях по итогам медосвидетельствования и прочим подобным данным.

Представитель пресс-службы Минздрава заявил изданию, что из общего количества людей с психическими расстройствами число тех, кто представляет опасность для себя и окружающих, минимально, но они требуют особого внимания со стороны медработников и правоохранительных органов.

По действующему законодательству раскрывать информацию, составляющую врачебную тайну, можно по запросу органов дознания и следствия, запросу суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и еще по некоторым другим основаниям.