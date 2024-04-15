«Демонстрируются однополые поцелуи в губы и прочие мерзости». Волейбольный клуб «Динамо» проиграл матч. На его сайте соперниц обвинили в «пропаганде ЛГБТ»

На сайте женского волейбольного клуба «Динамо» после поражения в полуфинале российской Суперлиги от «Локомотива» появилась статья, в которой волейболисток победившей команды обвинили в «пропаганде ЛГБТ» из-за их действий на площадке.

Материал «Хватит это терпеть!» был размещен в разделе «Открытая площадка», который позиционируется как место, где «допускается дискуссия и не выбрасываются в мусорную корзину острые вопросы». Его основной автор и руководитель — бывшая волейболистка, чемпионка мира Елена Година (статья не подписана, но судя по комментариям, именно она является ее автором).

ЛГБТ-сообщество в Российской Федерации на законодательном уровне признано экстремистской организацией, запрещена пропаганда этого отклонения от традиционных ценностей среди молодежи. Однако, к нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости.

Автор статьи отмечает, что на протяжении всего сезона судьи «не сделали ни одного замечания за подобное поведение, которое однозначно квалифицируется как безнаказанность и вседозволенность в демонстрации полнейшего пренебрежения культурой и моральными ценностями нашей страны».

К статье также приложены фотографии волейболисток «Локомотива» с Хеллоуина. Там говорится, что они «одеваются в сатанинские обличья», несмотря на то, что «трое из них воспитывают собственных детей».

«Динамо» — один из наиболее титулованных женских волейбольных клубов России. Волейболистки выигрывали Суперлигу восемь раз, сейчас они являются действующими чемпионками.

В России с конца 2023 года объявлено «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ». Из-за этого власти и силовики закрывают гей-клубы, врываются на гей-вечеринки и заводят уголовные дела на ЛГБТ-активистов.

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