Число внесудебных банкротств в России резко выросло после того, как процедура стала доступна для пенсионеров

В первом квартале 2024 года в России было начато почти 12,7 тысячи процедур внесудебного банкротства граждан — в пять раз больше, чем в январе—марте 2023 года (тогда было начато 2,5 тысячи процедур), пишет РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Более половины (52%) начатых в первом квартале 2024 года дел о внесудебном банкротстве пришлись на пенсионеров. Для этой категории жителей России процедура внесудебного банкротства стала доступна с ноября 2023 года.

Кроме того, с ноября 2023 года в два раза были расширены пороги суммы долга, которая может быть списана в рамках упрощенной процедуры — с 50 тысяч —500 тысяч рублей до 25 тысяч—1 миллиона рублей. Помимо этого срок, по истечении которого можно повторно прибегнуть к внесудебному банкротству, был снижен с десяти до пяти лет.

Консультант Исследовательского центра частного права им. Алексеева Айнур Шайдуллин назвал рост числа внесудебных банкротств абсолютно ожидаемым. «Пенсионерам и другим лицам, получающим соцвыплаты, дали возможность не дожидаться окончания исполнительного производства для внесудебного банкротства. Разумеется, в эту нишу, с учетом увеличенного размера долга, попало много кейсов», — указывает он.

При этом Шайдуллин указал, что нельзя говорить, что динамика числа банкротств негативно характеризует финансовое положение пенсионеров. Если бы к процедуре получили доступ другие категории жителей с доходами ниже определенного уровня, то рост числа внесудебных банкротств был бы аналогичным, считает он.

Процедура внесудебного банкротства была введена в России в 2020 году. Подавать заявления на банкротство по этой процедуре жители могут бесплатно через МФЦ. Внесудебное банкротство возможно при ряде условий, в частности, должно отсутствовать имущество, на которое может быть обращено взыскание, а долг не должен превышать определенную сумму. С помощью внесудебного банкротства можно списать долги по микрозаймам, кредитам, налогам и сборам.

Пенсионеры и получатели пособия на детей могут инициировать внесудебное банкротство через год после начала принудительного взыскания долга с них, а остальные категории граждан — через семь лет.