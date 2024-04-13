Во Владимире бросили коктейль Молотова в здание областной администрации

Во Владимире неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова в здание областной администрации. Видео с места событий публикует Mash.

Как пишет Baza, по предварительным данным, бутылка с зажигательной сместью ударилась об окно здания, но не разбила его, а упала на землю. После этого мужчина бросил еще один коктейль Молотова в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль. Машина загорелась, ее потушили пожарные.

Как пишет Shot, по предварительным данным, никто не пострадал, а здание не получило значительных повреждений.

Мужчина пытался скрыться, но вскоре был задержан, сообщают «Новости Владимира». Мотивы его действий пока неясны.

В полиции пока не комментировали произошедшее.