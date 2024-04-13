В Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра. Есть погибшие

В Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает news.com.au.

Инцидент произошел в молле Westfield в районе Бонди-Джанкшен. Посетители торгового центра рассказали, что нападавший был вооружен «большим клинком».

В результате действий преступника погибли как минимум четыре человека. Как сообщает Syndey Morning Herald, еще восемь человек госпитализированы, в их числе один ребенок.

Нападавшего застрелили полицейские. Мотивы его действий пока неясны, правоохранительные органы проверяют его возможную связь с радикальными исламистами.