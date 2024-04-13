Кристалину Георгиеву переизбрали на должность главы Международного валютного фонда

Действующую главу Международного валютного фонда, болгарского экономиста Кристалину Георгиеву переизбрали на второй пятилетний срок. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кандидатура Георгиевой была единственной в ходе голосования, решение о ее переизбрании было консенсусным.

Второй срок Георгиевой на посту главы МВФ будет отсчитываться с 1 октября. Он составит пять лет.

Международный валютный фонд — учреждение Организации объединенных наций, оказывающее финансовую поддержку странам. Членами организации являются 190 стран.

Кристалина Георгиева возглавляет МВФ с 2019 года.