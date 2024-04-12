В Петербурге «умный» трамвай (он должен останавливаться, если на путях человек) въехал в толпу пешеходов. Есть пострадавшие

На Васильевском острове в Петербурге трамвай врезался в толпу пешеходов. Видео дорожно-транспортного происшествия опубликовала прокуратура города. На записи видно, что трамвай въезжает в людей, которые переходят дорогу по пешеходному переходу, пересекающему пути.

По данным ведомства, авария произошла в районе станции метро «Приморская», на пересечении улиц Одоевского и Наличной. Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося.

В результате происшествия пострадали три человека, рассказали в полиции города и комитете по здравоохранению Петербурга. Одна пострадавшая получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в Мариинскую больницу. Двух мужчин с травмами средней степени тяжести доставили в Елизаветинскую больницу. По другой информации, пострадали четыре человека. В полиции со слов водителя заявили, что у трамвая отказали тормоза.

Издания «Ротонда» и «Фонтанка» отмечают, что в ДТП попал ретротрамвай «Довлатов». Эти трамваи петербургскому «Горэлектротрансу» поставил «Уралвагонзавод». Первый такой трамвай, который назвали «Достоевский», предприятие получило осенью 2023 года.

Тогда же на сайте администрации Петербурга сообщали, что «Довлатов» оснащен «комплексом активной безопасности» на основе российских разработок искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Утверждалось, что эта технология отслеживает состояние водителя. В частности, сообщалось, что трамвай остановится, «если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет».

Кроме того, на сайте Смольного подчеркивалось, что власти Петербурга закупили трамвай «Довлатов» в числе общей партии таких моделей в 54 вагона за счет кредита, выделенного городу по поручению президента РФ Владимира Путина.

«По поручению президента мы существенно обновили парк городского общественного транспорта. Новый подвижной состав отличается повышенной безопасностью и комфортом. „Довлатов“ — „умный“ трамвай, оснащенный самыми современными системами с элементами искусственного интеллекта, в том числе комплексом активной безопасности. При этом он еще и очень красивый, внешне напоминает любимые ленинградские вагоны 50-60-х годов», — комментировал появление «Довлатова» на улицах города губернатор Александр Беглов.