Минобороны РФ отчиталось об испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты в Астраханской области

В Астраханской области с полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что пуск проводился в рамках «государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет».

«Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации. Задачи пуска выполнены в полном объеме», — заявили в Минобороны.

Ранее российские телеграм-каналы, в том числе Baza и Mash, обратили внимание, что жители российских регионов начали публиковать фотографии и видео «неопознанного объекта» в небе. Канал «Осторожно, новости» писал, что ракету или ее след видели жители Волгоградской, Астраханской и Оренбургской областей, а также Дагестана.