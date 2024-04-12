Владимир Путин и Александр Лукашенко позвонили многодетной семье Пяк — потомственным оленеводам, живущим в тундре на Ямале. Видео разговора опубликовала пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что Путин и Лукашенко поздравили Енкся и Зою Пяк с 50-летием совместной жизни.

На видео, которое публикует Кремль, Путин спрашивает по телефону «Слышите нас?». В ответ Енкся Пяк говорит: «Слышу, слышу, это кто?»

«Все свои, из Кремля. Ваши друзья из Кремля», — отвечает Путин.

Во время разговора Путина и Лукашенко с семьей Пяк присутствовали также российский космонавт Олег Новицкий и белорусская космонавтка Марина Василевская.

В конце января на форуме «Родные-Любимые» Енкся Пяк пригласил Путина в Ямало-Ненецкий автономный округ и пообещал «покатать его на трех белых оленях». По словам оленевода, Путина «каждый ребенок в тундре знает». Президент России в ответ сказал, что «постарается приехать обязательно».

В октябре 2023 года семья Пяк стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года».