Bloomberg: существует риск краха украинской обороны

Удары по энергетической инфраструктуре Украины, атаки на Харьков и продвижение российских войск на фронте привели к тому, что украинские войска приблизились к критической точке, пишет Bloomberg.

Украина находится в самом уязвимом положении с начала войны, сообщили изданию западные правительственные источники, указав на нехватку боеприпасов и людей на фронте и недостатки противовоздушной обороны.

Существует риск краха украинской обороны, считает как минимум один из собеседников Bloomberg, что дало бы Кремлю возможность впервые с начала полномасштабного вторжения провести крупное наступление.

Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что прорыв российских войск неминуем, заявил американский чиновник, пожелавший остаться неназванным. Однако моральный дух Украины низок, и нельзя исключать возможность краха армии, сказал другой чиновник на условиях анонимности.

По данным недавнего опроса общественного мнения, проведенного киевской Rating Group, впервые с начала полномасштабного вторжения менее половины респондентов заявили, что верят в то, что удастся вернуть все территории, захваченные Россией. И хотя большинство украинцев верят в победу, они все чаще задаются вопросом, что это может повлечь за собой, пишет Bloomberg.

США так и не утвердили финансирование военной помощи Украине, напомнили источники издания. Если эти средства не поступят, Украина окажется в безвыходном положении в самый тяжелый момент, подчеркнули они.

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