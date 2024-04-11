Войска РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях

Российские войска в ночь на 11 апреля атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем фейсбуке. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий атаки, заявил он, не став уточнять подробности.

«Укрэнерго» сообщило, что в результате атаки повреждены электроподстанции и объекты генерации в перечисленных регионах и в Одесской области. В Харьковской области ограничена подача электроэнергии, в других регионах к этой мере прибегать не пришлось. По данным замглавы офиса президента Украины Алексея Кулебы, в Харькове и Харьковской области из-за атаки без электроснабжения остались около 200 тысяч абонентов.

Командование Воздушных сил ВСУ в ночь на 11 апреля предупреждало о нескольких запусках российских ракет по территории Украины, а также об атаке дронов.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что для ночной атаки войска РФ использовали 40 беспилотников-камикадзе типа «Шахед», 37 из них удалось сбить, подчеркнув, что информация уточняется. В сводке Генштаба ВСУ также говорится, что за прошедшие сутки войска РФ запустили по территории Украины восемь ракет и нанесли 93 удара с воздуха.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук также сообщил о 40 дронах, атаковавших Украину, однако по его подсчетам войска РФ выпустили в общей сложности 42 ракеты разных типов, включая Х-101/Х-555 воздушного базирования и «Кинжалы». Олещук также пишет о обстреле из комплексов С-300, по данным представителей властей Харьковской области, которых цитирует «Суспильне», именно из них был нанесен удар по административному центру региона. Сбить, по словам Олещука, удалось 18 ракет.

Российские войска последние несколько недель увеличили интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, почти ежедневно войска РФ запускают дроны и ракеты по таким объектам в Харьковской области. 1 апреля глава Харькова Игорь Терехов говорил, что в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура.

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