Власти оценили ущерб от паводка в Оренбургской области в 40 миллиардов рублей

Ущерб от паводка в Оренбургской области, по предварительным данным, превышает 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Он назвал эту оценку предварительной, так как «вода еще не отошла» и к полноценному обследованию еще не приступили.

«Регион направил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. На сегодняшний день сумма превышает 40 млрд рублей. Но, понятно, что это очень предварительно, потому что вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили. Провели предварительную работу, оценили повреждения жилья, социальных объектов», — сказал Паслер.

По словам Паслера, на 11 апреля худшая ситуация с наводнением в Оренбурге, где уровень воды превысил рекордные значения и продолжает расти. В Орске, где прорвало дамбу, обстановка «стабилизируется».

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров, сообщили вечером 11 апреля в городской администрации. Накануне он составлял 1022 сантиметра, что превысило показатели за всю историю наблюдений. Критическая отметка составляет 930 сантиметров.

В Оренбургской области из-за весеннего паводка с 4 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Больше других пострадал Орск, где вечером 5 апреля прорвало насыпную дамбу, подтоплено несколько тысяч домов.

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