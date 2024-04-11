В Беларуси демонстрацию «нетрадиционных половых отношений» отнесли к порнографии

Министерство культуры Беларуси внесло изменения в инструкцию, которой регламентируется выпуск, продажа, прокат и реклама эротической продукции и товаров сексуального назначения.

В частности, в определение «порнография» ведомство добавило фразу «нетрадиционные половые отношения и (или) половое поведение». По мнению Минкульта, к таким отношениям относятся «гомосексуализм, лесбийская любовь», бисексуальные отношения, полиамория, а также «педофилия, зоофилия, некрофилия, садизм, мазохизм, вуайеризм, эксгибиционизм, фетишистский трансвестизм».

Порнографией, по версии Минкульта Беларуси, теперь считается «вульгарно-натуралистическая, омерзительно-циничная, непристойная фиксация половых сношений, самоцельная, умышленная демонстрация большей частью обнаженных гениталий, антиэстетичных сцен полового акта, сексуальных извращений, нетрадиционных половых отношений и (или) полового поведения, зарисовок с натуры», которые «не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень проявлений животных инстинктов».

В марте 2023 года Александр Лукашенко заявил, что «западная мода на чайлдфри» и «любая популяризация идей бездетной семейной пары» в белорусском информационном и культурном пространстве «должна пресекаться». «Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния, не что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство. Такая идеология должна быть вне закона», — говорил Лукашенко.

В Генпрокуратуре Беларуси говорили, что готовят законопроект об административной ответственности за пропаганду «нетрадиционных отношений».

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