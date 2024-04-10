В Чите школьницу отправили в СИЗО из-за поста в телеграм-канале и граффити «Смерть режиму!»

Суд Читы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО 17-летнюю школьницу Любовь Лизунову, обвиняемую в призывах к террористической и экстремистской деятельности. Об этом активистке Анастасии Шевченко сообщил второй фигурант дела Александр Снежков.

«Любу тоже арестовали. Будет заканчивать 10 класс в СИЗО», — написал он из следственного изолятора в Омске.

Подростков задержали в конце октября 2022 года. По версии следствия, Лизунова и Снежков нарисовали граффити со словами «Смерть режиму!» в одном из гаражных кооперативов Читы. Также следователи подозревают школьников в администрировании двух телеграм-каналов об антивоенных протестах и защите животных, в одном из которых якобы вышел пост, одобряющий поджоги военкоматов.

Против школьников возбудили дело по трем уголовным статьям: о призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК) и экстремистской деятельности (статья 280 УК), а также вандализму по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК).

Первоначально подростки находились под подпиской о невыезде, однако в январе 2023 года Снежкова отправили в СИЗО, а Лизунову — под домашний арест. Перед этим их внесли в реестр «террористов и экстремистов».

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