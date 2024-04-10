Пожилые активистки из Швейцарии выиграли климатический иск против властей страны в ЕСПЧ. Они заявили, что государство не защитило их от изменений климата
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые вынес решение по делу о бездействии государства в вопросах борьбы с изменением климата, сообщает BBC News.
Речь идет об иске, который движение швейцарских активисток KlimaSeniorinnen («Старейшины в защиту климата») подало против властей Швейцарии.
Активистки движения, объединяющего более двух тысяч жительниц Швейцарии, большинство из которых старше 70 лет, заявили, что из-за своего пола и возраста они особенно тяжело переживают периоды жары в Европе, которые случаются все чаще из-за изменений климата. Они также утверждали, что во время жары в Швейцарии не могут выйти из дома и страдают от заболеваний. В своем иске движение пыталось доказать, что большая часть ответственности за климатические изменения в стране лежит на властях.
Суд встал на сторону активисток, постановив, что Швейцария не выполнила взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов, и нарушила статью 8 Европейской конвенции по правам человека — о праве на уважение частной и семейной жизни. Суд решил, что эта статья закрепляет право жителей страны на защиту со стороны государства от негативных последствий изменения климата для их жизни и здоровья.
ЕСПЧ обязал власти страны выплатить заявителям 80 тысяч евро в качестве компенсации расходов и издержек. Движение не выдвигало требований по возмещению ущерба.
Решение ЕСПЧ по иску активисток KlimaSeniorinnen против властей Швейцарии стало первым в истории решением по делу о «климатическом бездействии». Суд по разным основаниям отклонил еще два подобных иска, которые подали климатические активисты из Португалии и мэр страдающего от наводнений французского города Гран-Сент Дамьян Карем.
Власти Швейцарии не могут обжаловать решение ЕСПЧ и должны будут принять меры. Кроме того, отмечает Reuters, это решение создало обязательный юридический прецедент, который суды 46 стран, входящих в Совет Европы, должны будут учитывать при принятии решений по аналогичным искам. BBC News предполагает, что решение ЕСПЧ может изменить законодательство этих стран.