В России за год в несколько раз выросли доходы букмекеров. Это связали с рекламой и ростом доходов населения (в том числе из-за войны)

Доходы крупнейших российских букмекеров кратно увеличились по итогам 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на отчетность компаний.

В частности, выручка букмекера «Фонбет» в прошлом году составила 435,6 миллиарда рублей — это почти в два раза выше показателей 2022 года (220,8 миллиарда рублей). Рост чистой прибыли компании оказался еще выше — с 26,4 миллиарда до 59,2 миллиарда рублей.

О росте выручки также отчитались Winline (с 43,6 миллиарда в 2022 году до 277,3 миллиарда рублей в 2023 году), BetBoom (с 948 миллионов до трех миллиардов), «Лига ставок» (96,2 миллиарда рублей) и OlimpBet (52 миллиарда рублей).

Параллельно с этим букмекеры нарастили расходы на маркетинг и продвижение, «несмотря на существенные законодательные ограничения, допускающие рекламу ставок только на определенных ресурсах». «Фонбет» потратил на рекламу 7,8 миллиарда рублей, BetBoom — 3,8 миллиарда, «Лига Ставок» — почти 10 миллиардов.

Все опрошенные РБК букмекеры главной причиной роста доходов назвали увеличение инвестиций в рекламу. Среди других причин букмекеры назвали новые спонсорские активы (например, BetBoom стал титульным спонсором московского футбольного клуба «Динамо»).

В свою очередь глава агентства InterMedia Евгений Сафронов связал происходящее с ростом доходов населения.

«К азартным играм, конечно, может подтолкнуть и обнищание, но в большей степени играют люди, имеющие излишки, — особенно те, чьи доходы заметно и, возможно, неожиданно выросли в последнее время. К примеру, значительно выросли доходы военных, а также работников стратегических отраслей. Некоторые виды досуга и развлечений для них сейчас менее доступны, например зарубежный туризм. А букмекеры уловили этот тренд и усилили рекламу», — сказал он.

Сафронов добавил, что букмекерская отрасль зависима от рекламы. Несмотря на ограничения в способах продвижения, из-за определенных «несовершенств законодательства» букмекерам проще продвигаться в интернете, где рекламная кампания ставок на спорт является «одной из самых масштабных». В рекламной группе NMi Group, в свою очередь, отметили, что ограничения приводят лишь к большой «изобретательности».

По данным Единой регулятора азартных игр, который контролирует деятельность букмекерских компаний в России, объем принятых российскими легальными букмекерами ставок в 2023 году составил 1,224 триллиона рублей. Из них 1,158 триллиона пришлось на онлайн-ставки, остальные 65,6 миллиарда — на ставки наличными в пунктах приема. Годом ранее объем ставок составлял 879,2 миллиарда рублей, таким образом рост составил 39%.