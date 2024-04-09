В России планируют создать министерство по молодежной политике и патриотическому воспитанию и снова объединить Минобрнауки и Минпросвещения
В структуре российского правительства может появиться новое министерство — по молодежной политике и патриотическому воспитанию, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента.
По словам одного из собеседников издания, рассматривается вариант создания нового министерства «на базе Росмолодежи», которой передадут часть функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей.
Само Минпросвещения, по данным источников «Ведомостей», в этом случае могут объединить с Минобрнауки (они были одним министерством до 2018 года).
«Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание, — сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет», — заявил один из источников.
Предполагается, что обновленная структура федеральных органов власти будет представлена после инаугурации Владимира Путина, назначенной на 7 мая.
В Минобрнауки заявили «Ведомостям», что не располагают информацией о создании нового министерства. Запросы издания в Росмолодежь, Минпросвещения и пресс-секретарю президента РФ на момент публикации статьи остались без ответа.
По сути, речь идет об «укреплении Росмолодежи», рассуждает еще один источник «Ведомостей», знакомый с ходом дискуссии о создании нового министерства. По его мнению, Росмолодежь «справилась с возложенными задачами», в том числе организацией работы с детьми и фестивальной деятельностью. Поэтому и возникла идея придать агентству министерский статус и вывести его в прямое подчинение Кремлю, передав ему и дополнительные функции, говорит собеседник «Ведомостей».
Владимир Путин в послании президента Федеральному собранию 29 февраля поручил правительству разработать национальный проект «Молодежь и дети», который предусматривает строительство не менее 150 новых общеобразовательных организаций и выделение 210 миллиардов рублей регионам, где есть дефицит мест в общеобразовательных организациях. Источники «Ведомостей» считают, что если есть нацпроект, связанный с детьми и молодежью, то «разумной идеей» было бы и создание отдельного министерства.