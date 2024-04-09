В России планируют создать министерство по молодежной политике и патриотическому воспитанию и снова объединить Минобрнауки и Минпросвещения

В структуре российского правительства может появиться новое министерство — по молодежной политике и патриотическому воспитанию, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента.

По словам одного из собеседников издания, рассматривается вариант создания нового министерства «на базе », которой передадут часть функций по патриотическому воспитанию детей.

Само Минпросвещения, по данным источников «Ведомостей», в этом случае могут объединить с Минобрнауки (они были одним министерством до 2018 года).

«Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание, — сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет», — заявил один из источников.

Предполагается, что обновленная структура федеральных органов власти будет представлена после инаугурации Владимира Путина, назначенной на 7 мая.

В Минобрнауки заявили «Ведомостям», что не располагают информацией о создании нового министерства. Запросы издания в Росмолодежь, Минпросвещения и пресс-секретарю президента РФ на момент публикации статьи остались без ответа.

Владимир Путин в послании президента Федеральному собранию 29 февраля поручил правительству разработать национальный проект «Молодежь и дети», который предусматривает строительство не менее 150 новых общеобразовательных организаций и выделение 210 миллиардов рублей регионам, где есть дефицит мест в общеобразовательных организациях. Источники «Ведомостей» считают, что если есть нацпроект, связанный с детьми и молодежью, то «разумной идеей» было бы и создание отдельного министерства.

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