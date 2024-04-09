Полиция предупредила о мошенниках, наживающихся на пострадавших от паводка в Оренбургской области. Местные жители сообщают о случаях мародерства

В Оренбургской области участились случаи мошенничества, связанного со сбором денег под предлогом оказания помощи пострадавшим от паводка. Об этом заявил начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Алексей Овсянников.

«В настоящее время активизировались мошенники, которые размещают в интернете информацию о счетах граждан, якобы пострадавших от паводка и просят перевести туда денежные средства», — сказал он. Представитель МВД призвал жителей региона быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и ориентироваться на информацию, опубликованную в официальных источниках.

Накануне мэр Орска Василий Козупица сообщил, что власти увеличили число полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий от мародеров. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, для этих целей были привлечены более 900 сотрудников полиции, в том числе из других регионов.

Ранее жители города рассказали телеграм-каналу Shot, что не могут уехать из подтопленных районов из-за мародеров. «Вы, говорят, эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас внаглую растаскивают. „Красное и Белое“ обворовали, в дома залезли с лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома», — заявила жительница 6-го микрорайона Орска.

В Оренбургской области с 4 апреля на фоне паводка ввели режим ЧС регионального уровня. Вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу, после чего город начало затапливать. Позднее произошли несколько новых прорывов. По последним данным, в регионе подтоплено более десяти тысяч домов, эвакуировано около шести с половиной тысяч жителей. 7 апреля власти объявили в области режим ЧС федерального уровня.

Фотографии из Оренбургской области

В Орске продолжается эвакуация людей после прорыва дамбы. В области затоплено более шести тысяч домов Фотографии

Фотографии из Оренбургской области

В Орске продолжается эвакуация людей после прорыва дамбы. В области затоплено более шести тысяч домов Фотографии