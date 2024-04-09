Полиция попросила СПбГУ оценить, может ли песня Шнурова повлиять на репутацию губернатора Петербурга. Эксперты назвали трек «сарказмом»

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подготовил экспертизу на песню «Покаянная» группы «Ленинград» и Сергея Шнурова по запросу регионального управления МВД. Заключение было опубликовано на сайте университета еще 15 марта, первым внимание на него обратил «Коммерсант».

МВД попросило экспертов ответить на вопросы, содержит ли запись признаки распространения неподтвержденной информации, которая может повлиять на репутацию, честь и достоинство губернатора Петербурга Александра Беглова, а также есть ли в ней фейки под видом достоверной информации.

Поводом для экспертизы стало выступление Сергея Шнурова 5 октября 2023 года в петербургском клубе Jagger. Музыкант вышел на сцену, где выступала группа «Зоя», которую он сам же и продюсирует. Вместе с коллективом он исполнил песню «Покаянная».

Внимание. На видео ниже есть мат

Зоя & Сергей Шнуров — Покаянная Сергей Шнуров & Leningrad fans

«Ленинград» выпустил эту песню в январе 2022 года. Она стала ответом на критику другой песни группы — «Пока так», в которой Шнуров обвинял Беглова в плохой уборке города. В песне «Покаянная» есть такие слова: «По заказу написал я песню, гадко все событья исказив», «сам засрал весь город, виноватый», «Беглов, my love, Беглов», «Я теперь люблю Беглова» и так далее.

Авторы экспертизы посчитали, что песня носит саркастический характер, так как в ней переносится ответственность за состояние города с властей на самих жителей («сам засрал весь город»), а также демонстрируется чрезмерное восхищение губернатором («песнь о губернаторе-кумире»).

В выводах экспертов говорится, что негативные образы в песне подаются не как факты, а показывают негативное отношение автора к происходящему в городе и к действиям Беглова. По их оценке, на Беглова возлагается вина за состояние города, и такое «одностороннее предъявление информации, несомненно, может повлиять на отношение публики к губернатору Петербурга». Эксперты также не увидели в песне «признаков донесения фейковой информации до аудитории под видом достоверной».

Как предположил в беседе с «Коммерсантом» руководитель адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский, заказать подобную экспертизу песни МВД могло в рамках подготовки к возбуждению уголовного дела по статье о клевете (статья 128.1 УК). По его мнению, вопросы, составленные МВД, поставлены заведомо неверно, а эксперты не смогли на них дать те ответы, которые, вероятно, ожидало услышать министерство.

«С заключением уважаемых экспертов полностью солидарен. В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал ее наличие. Невозможно испортить то, чего нет», — заявил РБК сам Сергей Шнуров, комментируя новость об экспертизе.

Конфликт между Сергеем Шнуровым и Александром Бегловым произошел зимой 2022 года. Тогда группа «Ленинград» выпустила несколько видео с критикой губернатора из-за плохой уборки снега и мусора в Санкт-Петербурге. СМИ предполагали, что видео могли быть выпущены по заказу Евгения Пригожина.