В посольство России в Вильнюсе две ночи подряд бросали коктейли Молотова

Полиция Литвы начала расследование после того, как 7 и 8 апреля посольство России в Вильнюсе забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщает Delfi.lt со ссылкой на департамент полиции.

По данным следствия, в первый раз дипломатическое представительство атаковали в 2:15 ночи 7 апреля, во второй — спустя сутки, в 2:46 ночи 8 апреля.

В обоих случаях, как заявили в полиции, повреждения получила стена посольства.

На момент публикации в посольстве РФ в Литве, а также в МИД России не комментировали случившееся.