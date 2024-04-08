В Казахстане из-за паводка подтопило 14 захоронений сибирской язвы и восемь скотомогильников

В Западном Казахстане талые воды подтопили восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы, сообщает издание «Уральская неделя».

Шесть из восьми подтопленных скотомогильников находятся в Сырымском районе, один в Каратобе и один в Теректе. Захоронения сибирской язвы находятся в основном в Сырымском районе.

Поголовье скота на территориях, где возникли чрезвычайные ситуации, будет находиться под наблюдением ветеринарных служб, заявил глава отдела ветеринарно-санитарной безопасности областного управления ветеринарии Нуркайыр Кусайынов.

В Минсельхозе Казахстана заверили, что захоронения сибирской язвы и скотомогильники «остаются стабильными». По словам представителя ведомства, захоронения герметичны и находятся под постоянным мониторингом. Он пояснил, что после гибели от сибирской язвы животное сжигают, а пепел закапывают с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, посетивший несколько затопленных районов, назвал нынешние весенние паводки «природной катастрофой, равной которой не было многие годы» и «возможно, самым крупным бедствием за последние 80 с лишним лет». В 10 регионах страны был объявлен режим ЧС местного масштаба. По данным на 7 апреля, в Западном Казахстане из-за паводка были эвакуированы более семи тысяч человек.

В России наиболее пострадавшим от паводка городом оказался Орск Оренбургской области, где в нескольких местах прорвало дамбу. По всей области эвакуировали более шести тысяч человек. Режим ЧС регионального уровня из-за паводка также ввели в Курганской области.

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