Путин поручил направить 628 миллиардов рублей на строительство высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам прошедшего в середине февраля совещания, на котором обсуждалось строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

В частности, сообщается на сайте Кремля, Путин поручил правительству выделить в 2025 году из Фонда национального благосостояния ( ) средства в размере не менее 300 миллиардов рублей «для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры», необходимых для реализации проекта ВСМ.

Кроме того, президент РФ поручил правительству обеспечить предоставление в 2024-2028 годах капитального гранта за счет средств федерального бюджета на выкуп земельных участков для строительства объектов транспортной инфраструктуры ВСМ в размере 28,5 миллиарда рублей.

Помимо этого предполагается предоставить субсидии из федерального бюджета для балансировки операционной модели проекта строительства ВСМ в размере до 299,4 миллиарда рублей — «на операционной стадии его реализации».

Из поручений президента следует, что строительство ВСМ будет софинансироваться за счет бюджета регионов. В частности, Москва выделит не менее 150 миллиардов рублей, Санкт-Петербург — не менее 30 миллиардов рублей, Московская область — не менее 20 миллиардов рублей, Ленинградская область — не менее 10 миллиардов рублей, Новгородская область — не менее 6 миллиардов рублей, а Тверская область — не менее 5 миллиардов рублей.

Таким образом, из списка поручений следует, что из разных источников финансирования на проект ВСМ планируется в разное время выделить в общей сложности не менее 627,9 миллиарда рублей.

В 2023 году в РЖД общую стоимость строительства магистрали оценивали в 1,7 триллиона рублей.

Возможность запуска высокоскоростного железнодорожного движения между Москвой и Ленинградом обсуждалась еще в СССР. Проект создания ВСМ Москва-Санкт-Петербург разрабатывался и в начале 1990-х в России, на него были выделены средства, но, как объявила спустя несколько лет Счетная палата, 70 миллионов долларов на железнодорожную магистраль «ушли в никуда». Было возбуждено уголовное дело, о результатах расследования которого, отмечает ТАСС, публично так и не было объявлено.

В очередной раз о строительстве ВСМ между Санкт-Петербургом и Москвой — заговорили в середине 2000-х годов. В 2017 году было объявлено, что первую высокоскоростную железнодорожную линию будут строить между Москвой и Казанью. Однако работы так и не начались, и в 2019 году вновь вернулись к проекту ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

В августе 2023 года Путин в ходе церемонии открытия движения по новой, третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

В октябре 2023 года глава РЖД Олег Белозеров говорил, что ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируется ввести в эксплуатацию до 2030 года. Предполагается, что добраться из одного города в другой можно будет за 2 часа 15 минут (сейчас около 4 часов на самом быстром поезде). Поезд будет делать 12 остановок.

Для реализации проекта в январе 2024 года в Москве была зарегистрирована компания ООО «ВСМ две столицы».