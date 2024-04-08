Алексея Пивоварова оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента» в опросе в телеграме. Поставить ее туда невозможно технически

Журналиста Алексея Пивоварова оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента». Об этом сообщает РБК.

Маркировки не было в опросе, опубликованном в телеграм-канале Пивоварова. Его представитель в суде отметила, что сделать маркировку в таком посте технически невозможно, а обязанность ставить «иноагентскую» плашку в других постах Пивоваров всегда соблюдал.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, заявили, что по умолчанию плашки должны стоять везде, так как закон не конкретизирует понятие «материал» и, соответственно, под него подпадает каждая отдельная публикация. Суд встал на сторону ведомства.

В начале марта, после принятия закона о запрете рекламы у «иностранных агентов» Пивоваров заявил, что ему придется «попрощаться со значительной частью» команды, которая делала его проект «Редакция». Он также сообщил, что передаст права на телеграм-канал администраторам.

Алексей Пивоваров был признан «иностранным агентом» в 2022 году.

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