«Важные истории»: часть эвакуированных школьников из Белгородской области вместо лагерей отдыха отправили в интернаты и детдома на Кавказе

Часть школьников из регулярно подвергающейся обстрелам Белгородской области вместо лагерей отдыха эвакуировали в детдома и интернаты Дагестана и Ставропольского края. Об этом «Важным историям» рассказали родители школьников.

«Живут с сиротами на разных этажах. Директор школы сказала, что детей оставляют до конца мая. Дочь плачет, говорит: „Я не хочу жить как сирота, даже временно“. Вывозили, чтобы дети жили спокойнее, чем в Белгороде, а моя сказала: „Я лучше под обстрелами буду жить“», — сказала мать одной из школьниц.

Как утверждают собеседники издания, им обещали, что детей разместят в общежитиях. Но когда школьники уже сутки были в дороге, выяснилось, что их везут в детдом № 2 села Розовка Ставропольского края. «Ехали отдыхать в детский лагерь — попали в детский дом», — заявила другая собеседница «Важных историй».

Она добавила, что в департаменте образования Белгородской области произошедшее объяснили нехваткой мест: «Распределили как могли».

Издание также узнало о случае, произошедшем в Вологодский области. Там группу детей, которых обещали вывезти в образовательный центр «Импульс», привезли в военно-патриотический лагерь «Авангард», не уведомив об этом семьи.

Населенные пункты Белгородской области, включая Белгород, регулярно подвергаются обстрелам. Весной 2023 года власти начали вывозить детей из приграничных районов. Так, в конце мая губернатор Вячеслав Гладков заявил, что первые 300 подростков были отправлены в Воронежскую область. В начале июня губернатор отчитался об отправке 600 детей в Ярославль и Калугу.

В марте 2024 года власти Белгородской области приняли решение о вывозе примерно девяти тысяч детей в другие регионы. В конце месяца Гладков заявил, что около пяти тысяч детей уже находятся за пределами Белгородской области. Рассказывая об отправке и прибытии детей в другие регионы губернатор неоднократно указывал, что их отправляют «на отдых» в детские оздоровительные лагеря.

Последствия обстрелов Белгородской области

За последние две недели в Белгороде от обстрелов погибли 24 мирных жителя. Из области уже эвакуировали около девяти тысяч детей Семьсот пятьдесят девятый день войны. Фотографии

Последствия обстрелов Белгородской области

За последние две недели в Белгороде от обстрелов погибли 24 мирных жителя. Из области уже эвакуировали около девяти тысяч детей Семьсот пятьдесят девятый день войны. Фотографии