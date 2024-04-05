В районе Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе Нью-Йорка 5 апреля в 10:23 утра по местному времени (17:23 мск), сообщает Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр землетрясения находился в Лебаноне, штат Нью-Джерси, примерно в 80 километрах к западу от Манхэттена.

Землетрясение ощущалось по всему Нью-Йорку, сообщила губернатор штата Кэти Хочул. «Моя команда оценивает последствия и возможный ущерб, и мы будем информировать общественность в течение дня», — сообщила она в соцсети X.

Как пишет The New York Times, толчки ощущались в городах от Филадельфии до Бостона. О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Из-за подземных толчков временно прервали заседание Совета Безопасности ООН, проходившее в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Генконсульство РФ, расположенное в городе, временно эвакуировало посетителей из-за землетрясения, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула.

В соцсетях одного из самых известных небоскребов Нью-Йорка Эмпайр-стейт-билдинг появилось сообщение: «Я в порядке».