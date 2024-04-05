Суд назначил 10 месяцев принудительных работ жительнице Самары, которая в сторис «пощекотала» Родину-мать

Волгоградский областной суд назначил 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка жительнице Самары Алене Агафоновой из-за видео, на котором она «щекочет» монумент «Родина-мать».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, Агафоновой также запретили публиковать какие-либо материалы в соцсетях. Ее признали виновной в реабилитации нацизма в интернете (часть 4 статьи 354.1 УК).

В июле 2023 года Агафонова опубликовала в сторис инстаграма видео, на котором она, стоя у подножья монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде, «щекочет» грудь скульптуры пальцами в воздухе и напевает цирковую мелодию.

Уголовное дело в отношении жительницы Самары возбудили после того, как на ролик обратили внимание провластные блогеры. Агафонова тогда заявила, что не хотела «надругаться» над статуей, и принесла извинения всем, кого задел ее поступок.

Девушке, пишет «Медиазона», удалось уехать из страны. Но в феврале 2024 года она вернулась в Россию, и ее задержали в московском аэропорту. В Следственном комитете РФ тогда заявили, что девушка «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны». Вскоре Агафонову отправили в СИЗО.

Приговор жительнице Самары пока не вступил в силу. До этого момента ее отпустили из изолятора под подписку о невыезде.