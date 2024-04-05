Полиция Петербурга составила административный протокол о наркотиков в интернете в отношении рок-музыканта Алексея Вишни. Дело рассмотрит Невский районный суд Петербурга, следует из карточки дела, поступившего в суд 14 марта. Внимание на это 5 апреля обратила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, протокол в отношении Вишни составили из-за того, что на его странице во «ВКонтакте» опубликованы песни «Шприц» и «Нам хана». Как отметила Лебедева, пропаганду наркотиков в композициях усмотрели специалисты Московского центра наркологии.

Песня «Шприц» вышла на альбоме «Танцы на битом стекле» 1989 года. В песне лирический герой рассказывает о злоупотреблении лекарственными препаратами, например, барбитуратами, а также говорит, что «инициирует новый приход» а «каждый улет меня уносит в расход».

Шприц Алексей Вишня — Topic

Песня «Нам хана» вышла на альбоме «Сон моряка» 1998 года. В ней говорится о том, что «запретили менты ганджубас» (то есть каннабис — прим. «Медузы»), но «разрешили спирт и вино», а также отмечается, что «ганджубас по весне не достать».

Нам хана Алексей Вишня — Topic

Вишня, как утверждает Дарья Лебедева, заявил, что написал песни 30-40 лет назад, «умысла на пропаганду никакого не было, а „Нам хана“ и вовсе говорит об ответственности».

Заседание Невского районного суда намечено на 8 мая.

Алексей Вишня — советский и российский музыкант. Участвовал в Ленинградском рок-клубе. Работал с рок-группами «Кино», «Аквариум» и «Ноль».

Как сообщил в ноябре 2023 года «Коммерсант», пропагандой наркотиков признали песни группы «Агата Кристи» «Моряк» и «Опиум для никого», записанные в 1990-е годы.

Российская полиция неоднократно составляла протоколы о пропаганде наркотиков в отношении рэперов.