Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, осужденная на 11 лет лишения свободы, уже около года содержится в одиночной камере. Об этом пишет белорусская служба «Радио Свобода» со ссылкой на источник.

«Все это время, по крайней мере почти год, Мария находится в полной изоляции. Ее поместили в одиночную камеру ПКТ — помещение камерного типа. По закону, максимальный срок пребывания в ПКТ — шесть месяцев. Поэтому ее переводили на несколько дней в ШИЗО — и оттуда снова бросили в ПКТ», — рассказал собеседник издания.

Как отмечает «Радио Свобода», родственники Колесниковой получили последнее письмо от нее 15 февраля 2023 года. Власти Беларуси не передают родным никакой информации о ней. Известно лишь, что после приговора Колесникову отправили в Гомельскую женскую колонию № 4, где сразу же поместили в ШИЗО.

Мария Колесникова — соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской на выборах 2020 года — была приговорена к 11 годам лишения свободы в конце 2021 года. Ее признали виновной по статьям о призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности, создании экстремистской группировки и заговоре с целью захвата власти.

Процесс над Колесниковой был начат после того, как белорусские спецслужбы безуспешно пытались выдворить ее из страны. Ее привезли на границу с Украиной и насильно направили к украинскому КПП, однако в нейтральной зоне она порвала свой паспорт, и пограничники ее не пропустили.

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