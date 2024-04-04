Новому фильму Гая Ричи не выдали прокатное удостоверение. На эту дату запланирован выход российского фильма «Блиндаж» про 1941 год

Фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» не получил прокатное удостоверение на 25 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя прокатной компании «Вольга».

Он уточнил, что основанием для отказа стал подпункт «е» пункта 18 Правил выдачи прокатных удостоверений. В них говорится, что Минкульт может отказать в прокатном удостоверении, если на выбранную дату уже запланирован выход фильма «схожей тематики» или рассчитанного на такую же целевую аудиторию.

На 25 апреля, по данным «Ведомостей», запланирован выход российского фильма «Блиндаж». О том, что релиз картины состоится именно в эту дату, также говорил ее продюсер Владимир Пермяков 26 марта на международном форуме «Российский кинобизнес 2024». Он заявил, что «на майских праздниках и ко Дню Победы выйдет только одно большое кино — российское, не иностранное».

Военный фантастический экшн «Блиндаж» снял режиссер Марк Горобец. В фильме врач скорой помощи и его друг-немец, который ищет на полях сражений артефакты Великой Отечественной войны, попадают в 1941 год и «принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни».

Действие фильма Гая Ричи, поставленного по книге Дэмиена Льюиса, происходит в 1942 году в Великобритании. По сюжету «группа авантюристов и первоклассных специалистов» объединяются в «сверхсекретное боевое подразделение» и отправляются на выполнение «дерзкой миссии против нацистов».

Директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая отмечает, что Минкульт «вернулся к практике зачистки майских праздников от иностранных релизов». По ее словам, эту практику начал бывший министр культуры Владимир Мединский, который в 2015–2020 годах «убирал из майского проката комиксы Marvel и оставлял военное российское кино».

Отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» пишет, что релиз фильма Гая Ричи состоится сразу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Собеседник «Ведомостей» в отрасли сказал, что у прокатчика «будет возможность выпустить новый фильм Ричи после 9 мая».