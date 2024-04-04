Кадыров попросил чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал региональных чиновников взять на себя долги, накопившиеся у местных жителей в продуктовых магазинах. Об этом он сказал, выступая на расширенном совещании в Грозном 3 апреля. Слова Кадырова приводит РИА Новости.

Кадыров заявил на совещании, выступая по-чеченски, что «многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг». «Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», — сказал глава Чечни.

Чеченские чиновники встретили слова Кадырова аплодисментами.

Во время выступления Кадыров отметил, что узнал о долгах жителей от своей дочери Хадижат Кадыровой, которая в феврале стала первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни по взаимодействию с социальным блоком.

Как отмечает РИА Новости, в Чечне существует практика, когда местные жители берут продукты питания в долг в небольших магазинах. Ранее власти Чечни уже оплачивали долги жителей, например, в 2021 году, когда Кадыров призвал помочь с оплатой долгов в магазинах, или в 2019-м, когда он просил чиновников оплатить долги за газ.