На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Обновление. По последним данным, в результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека и 711 пострадали, сообщает тайваньский информационный портал «Чжунши синьвэньван».

Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Тайваня 3 апреля в 7:58 утра по местному времени (2:58 мск).

Метеорологическая служба Тайваня сообщила, что произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр находился примерно в 18 километрах к юго-юго-западу от Хуаляня. Японское метеорологическое агентство сообщило, что магнитуда землетрясения составила 7,7, Геологическая служба США оценила магнитуду в 7,4. После первого землетрясения на Тайване зарегистрировали около 40 повторных толчков магнитудой до 6,5.

По данным властей Тайваня, которые приводит Focus Taiwan, в результате землетрясения по состоянию на полдень (7:00 мск) погибли четыре человека и пострадали 57 (по другим сведениям, пострадали 97 человек).

На острове обрушились по меньшей мере 26 зданий, больше половины из них — в горном и малонаселенном восточном уезде Хуалянь, который пострадал сильнее всего. В центре города Хуалянь частично обрушились и накренились два многоэтажных дома. Под завалами остаются люди, спасательная операция продолжается.

Последствия землетрясения на Тайване 中央社南部地方組

Из-за землетрясения больше 354 тысяч домохозяйств в Тайване остались без электричества, но к 11:30 утра (6:30 мск) свет вернули 95% потребителей.

После землетрясения власти Тайваня, Японии и Филиппин выпустили предупреждение о цунами, которое вскоре отменили. Метеорологическое агентство Японии сообщило, что спустя 15 минут после землетрясения у побережья острова Йонагуни обнаружили волну цунами высотой 30 сантиметров.

Землетрясение в Тайване стало самым сильным с 1999 года, когда произошло одно из самых разрушительных землетрясений в регионе. Тогда в результате толчков магнитудой 7,6 погибли около 2400 человек и пострадали около 100 тысяч человек, а 50 тысяч зданий были разрушены или повреждены.

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