В работе Telegram произошел сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственный Роскомнадзору, сообщил о масштабном сбое в работе мессенджера Telegram по всему миру. Причины сбоя неизвестны.

Сервис Downradar также зафиксировал более 1400 сообщений о сбое в работе мессенджера в последние два часа. По данным сервиса, больше всего сообщений о сбое из Москвы, на втором месте Петербург, затем Киев и Минск. Проблемы отмечаются также в ряде российских городов.

Пользователи жалуются, что у них не загружаются картинки и аудиосообщения.