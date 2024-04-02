В порту немецкого города Росток таможня задержала судно «Атлантик Навигатор II» из России, перевозившее грузы, которые находятся в санкционных списках Евросоюза, сообщает газета Ostsee Zeitung.

По данным газеты, судно вышло из Санкт-Петербурга в начале марта, а в Ростоке было задержано три недели назад, когда зашло в порт из-за повреждения гребного винта. Источники Ostsee Zeitung утверждают, что судно направлялось в США и перевозило древесину и обогащенный уран для атомных электростанций.

Общая стоимость груза судна, по данным Ostsee Zeitung, оценивается примерно в 40 миллионов евро. В том числе на борту была березовая древесина, поставленная лесоперерабатывающей компанией «Свеза», пишет Ostsee Zeitung. Она входит в холдинг «Северсталь» бизнесмена Алексея Мордашова. В октябре 2022 года Мордашов передал контрольный пакет «Свезы» менеджменту компании. Сам он в феврале 2022 года попал под санкции Евросоюза.

Данные сервиса MarineTraffic подтверждают, что судно находится в порту Ростока. Оно ходит под флагом Маршалловых островов. Ostsee Zeitung пишет, что «Атлантик Навигатор II» числится во флоте судоходной компании, имеющей офис в Канаде. Spiegel уточняет, что у компании также есть филиалы в США, России (Санкт-Петербург) и Украине (Одесса). Судовладелец, по данным Ostsee Zeitung, подал жалобу на задержание. Представитель судоходной компании в Гамбурге утверждает, что не работает на канадцев.

В таможенной службе Ostsee Zeitung сообщили, что груз судна, как и все товары, ввозимые в Евросоюз, был проверен в рамках мониторинга соблюдения ограничений внешней торговли. Расследование еще продолжается, заявила пресс-секретарь таможни Сабина Маттиль. Команда судна также остается на борту, но имеет возможность сходить на берег.