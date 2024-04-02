ФАС проверит крупнейших ритейлеров России из-за роста цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба проведет проверки крупнейших сетевых ритейлеров России из-за роста цен на яйца.

Как говорится в сообщении ведомства, под проверки подпадут «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «Ашан», «Метро» и другие сети.

«Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации и т.д», — говорится в сообщении ФАС.

Цены на яйца в 2023 году выросли почти на 60%, при том что в целом рост потребительских цен составил 7,45%. В середине декабря за это извинился президент России Владимир Путин.

На фоне роста цен правительство на полгода обнулило ввозную пошлину на яйца. В начале января рост цен на яйца замедлился, сейчас он находится в рамках общей инфляции.

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