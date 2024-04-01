Администрация района в Иркутской области попросила жителей оценить работу мэра. На выбор дали три варианта: «супер», «отлично», «хорошо»

Администрация Чунского района в Иркутской области провела опрос о том, как местные жители относятся к мэру Чунского районного муниципального образования Николаю Хрычову. Опрос появился в телеграм-канале администрации 29 марта, внимание на него 1 апреля обратило издание «Люди Байкала».

У пользователей канала спросили «А как вы оцениваете работу мэра Николая Хрычова?», дав на выбор три варианта ответа: «супер», «отлично» и «хорошо». Большинство опрошенных (47%) на момент публикации заметки ответили «супер».

Сам Хрычов заявил изданию «Подъем», что проводить такой опрос «нормально», местных жителей такие варианты ответа «не удивляют». «Это такой хороший юмор, который не вызовет у местного населения никаких возможных протестов. Вот так повелось, так бывает, что население полностью поддерживает администрацию», — заявил Хрычов.

Отвечая на вопрос, почему под опросом в телеграм-канале закрыли комментарии, Николай Хрычов допустил, что «начался активный вал комментариев, не очень хороших, может быть».

Николай Хрычов, как сказано на сайте администрации, с 2017 года занимал пост главы Чунского муниципального образования, в сентябре 2020 года его избрали на пост мэра Чунского районного муниципального образования.