Adidas отказался использовать номер 44 на футболках сборной Германии из-за сходства с символикой СС

Компания Adidas перестанет использовать номер 44 на футболках сборной ФРГ по футболу, выпущенных к Евро-2024, сообщил немецкий таблоид Bild.

В конце марта журналист Тобиас Хух написал в соцсети X (бывший твиттер), что в интернет-магазине Adidas можно заказать футболку с номером 44. Изображение этого числа на футболке похоже на рунический логотип , немецкого военизированного формирования, чья символика запрещена с момента окончания Второй мировой войны.

Как отмечает Bild, футболисты немецкой сборной на Евро-2024 будут использовать номера от 1 до 23. При этом в интернет-магазине Adidas покупатели могут персонализировать футболку, добавив свое имя и номер.

Представитель Adidas Оливер Брюгген сообщил изданию, что компания как можно скорее заблокирует возможность добавлять число 44 на футболку. «В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности. Как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах», — сказал представитель компании.

Немецкий футбольный союз в ответ на запрос издания сообщил, что не знает о возникшей критике в соцсетях. Представитель союза отметил, что организация, как и Adidas, не поддерживает правую идеологию, а номер 44 не будет использован на форме немецких футболистов.

Компания Adidas уже запретила при оформлении футболок немецкой сборной использовать слова «фюрер» и «Гитлер», при этом покупатели могут выбрать такие фамилии, как .

Сборная Германии по футболу, как стало известно в марте, начиная с 2027 года, откажется от формы Adidas, которую футболисты носили более чем 70 лет. Новым поставщиком одежды для немецких футболистов станет Nike.

В Италии футболистам запретили носить футболки с номером 88 в рамках программы, направленной против антисемитизма, поскольку 88 — это цифровой код, означающий «Хайль Гитлер», сообщало агентство Associated Press в июне 2023 года.