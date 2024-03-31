Актер Чэнс Пердомо погиб в 27 лет в аварии на мотоцикле. Он играл в «Поколении Ви» и «Приключениях Сабрины»

Американо-британский актер Чэнс Пердомо погиб в аварии, сообщает Variety со ссылкой на представителя актера. Ему было 27 лет.

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«С тяжелым сердцем сообщаем о безвременной кончине Ченса Пердомо в результате аварии на мотоцикле. Власти сообщили, что никто из посторонних не пострадал. Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего», — заявил представитель Пердомо.

Где произошла авария, пока неизвестно.

Чэнс Пердомо родился 19 октября 1996 года в Лос-Анджелесе. В детстве вместе с матерью переехал в Англию. Он начал актерскую карьеру в 2017 году. После участия в нескольких телевизионных шоу и короткометражных фильмах Пердомо получил постоянную роль в сериале Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины», где сыграл Эмброуза Спеллмана в четырех сезонах шоу.

Пердомо исполнил роль Джерома Роджерса в телефильме 2018 года «Убийственный долг», что принесло ему номинацию на премию BAFTA за лучшую главную роль.

Чэнс Пердомо исполнил роль Андре Андерсона в спин-оффе «Пацанов» — сериале «Поколение Ви», первый сезон которого вышел в 2023 году на Prime Video. Продюсеры «Поколения Ви» выразили соболезнования семье Ченса Пердомо. Производство второго сезона «Поколения Ви» отложили на неопределенный срок.