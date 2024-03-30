На востоке Нидерландов в городе Эде взяли в заложники посетителей кафе

Несколько человек взяты в заложники в городе Эде на востоке Нидерландов, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

На место происшествия направили специальные полицейские подразделения. Полиция эвакуировала жителей 150 домов вокруг места захвата заложников.

Обновление. Позже в полиции сообщили, что освободили троих заложников, но «операция продолжается». Там заявили, что пока нет никаких «террористических мотивов» преступления.

Вооружен ли захвативший заложников человек, неизвестно, уточняет NL Times. В полиции назвали ситуацию «достаточно серьезной». Издание отмечает, что в заложники взяли посетителей кафе.