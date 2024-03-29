В Чехии врачи по ошибке сделали аборт женщине, перепутав ее с другой пациенткой. Следствие возбудило дело о причинении вреда по неосторожности

В Чехии у беременной женщины случился выкидыш после того, как врачи по ошибке провели ей операцию, перепутав ее с другой пациенткой, сообщил телеканал CNN Prima News.

Беременная пациентка пришла в пражскую университетскую больницу «Буловка» на плановый осмотр, и была, как уточняет телеканал, здорова. В это же время в клинику пришла другая пациентка. Ей должны были сделать операцию, которая проводится при лечении заболеваний матки, но может использоваться и для прерывания беременности. Телеканал уточняет, что обе пациентки были иностранками, постоянно проживающими в Чехии. Их имена не раскрываются.

В результате несоблюдения правил внутреннего распорядка «операция была начата с неправильно идентифицированным пациентом», рассказала CNN Prima News пресс-секретарь больницы Ева Столейда Либигерова. Новостной портал Idnes уточняет, что пациентка была на четвертом месяце беременности.

В больнице извинились перед потерявшей плод пациенткой и пообещали выплатить ей компенсацию. «Мы заверили ее, что сделаем все возможное, чтобы максимально смягчить ущерб», — добавили там. Позже пресс-секретарь сообщила, что врачи, допустившие ошибку, были отстранены от работы, в больнице проводится внутреннее расследование.

В министерстве здравоохранения Чехии выразили сожаления пострадавшей женщине и заявили, что считают случившееся «непростительным человеческим фактором», виновники которого будут отстранены от работы.

Полиция Чехии сообщила, что начала разбираться с инцидентом в «Буловке» и обратилась в больницу, а также опубликовала призыв к обеим женщинам, попросив их позвонить или прийти в любой участок. Позже с полицейскими связался представитель одной из потерпевших. Следователи «на основании полученных данных» возбудили уголовное дело по подозрению в причинении телесных повреждений по неосторожности, сообщает полиция.

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