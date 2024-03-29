Из российских аптек пропал быстродействующий инсулин аспарт «Фиасп»

В России возник дефицит инсулина аспарт — быстродействующего инсулина, который используют люди с диабетом 1-го типа.

Госзакупки препарата в январе—марте 2024 года снизились год к году на 70%, до 350,7 миллиона рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Headway Company. При этом закупки быстродействующего инсулина «Фиасп» от датской Novo Nordisk, который ранее лидировал по объему среди препаратов этого сегмента, упали на 95%, до 22 миллиона рублей.

По состоянию на конец марта, по словам врача-эндокринолога клиники «Будь здоров» Татьяны Фроловой, взрослым «даже во многих поликлиниках Москвы препарат , не говоря уже о регионах». Дети, как отмечает издание, «Фиасп» получают в обычном режиме.

Самостоятельно купить «Фиасп» в данный момент сложно, пишет «Коммерсант»: в большинстве аптек Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, а также на крупнейших онлайн-площадках инсулина аспарт в продаже нет.

В компании Novo Nordisk сообщили, что поставки препарата продолжаются, но из-за повышенного спроса возможен дефицит. При этом в Novo Nordisk в ответ на запрос одной из общественных организаций заявили, что следующая поставка будет не раньше июня.

В Минздраве РФ заявили «Коммерсанту», что в целом по стране есть запас инсулина аспарт (всех торговых наименований) на 8,6 месяца, в клиниках — на 10,5 месяца, а в аптеках —на 2,5 месяца.

Инсулин аспарт после инъекции быстро снижает содержание глюкозы в крови и усиливает ее усвоение тканями. Эффект от применения инсулина аспарт «Фиасп» наступает быстрее, чем от других инсулинов ультракороткого действия, которые представлены на российском рынке, отметила врач-эндокринолог клиники «Будь здоров» Татьяна Фролова. Не все пациенты, добавила она, к тому же готовы менять препарат, к которому они привыкли.

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