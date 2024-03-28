Умер музыковед Владимир Фейертаг

Умер музыковед, музыкальный менеджер, специалист по джазу Владимир Фейертаг. Об этом сообщает в фейсбуке музыкант Алексей Попов. Фейертагу было 92 года.

Alex 'Florstein' Fedorov / Wikimedia Commons

Владимир Фейертаг был важнейшим популяризатором джаза в СССР. Он руководил эстрадными и джазовыми коллективами с 1954 года, а с 1966-го занимался вопросами джаза в Ленконцерте. С 1976-го Фейертаг стал преподавать историю джаза и популярной музыки в Ленинградском музыкальном училище. Он организовывал музыкальные события не только в Ленинграде, но и других городах СССР, а в 1990-е стал заниматься гастролями российских музыкантов в Европе и США.

Брошюра Фейертага «Джаз», опубликованная в 1960 году — первая русскоязычная книга о жанре. В 2000-х он выпустил книги «Джаз в России» и «Джаз. Энциклопедический справочник».