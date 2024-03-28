«Это просто препятствовало бы штабной работе». В Кремле объяснили, почему Путин не приезжал к «Крокусу» после теракта

Президент РФ Владимир Путин не приезжал на место теракта в «Крокус Сити Холле», чтобы не мешать работе специалистов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Заявление представителя Кремля публикует телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

В ходе брифинга для журналистов у Пескова спросили, почему Путин не приезжал к разрушенному зданию «Крокуса». Вот что он ответил:

Собственно, с первых минут этого ужасного теракта со всеми соответствующими службами и, конечно же и руководством Подмосковья во главе с [Андреем] Воробьевым, предпринимались все меры, которые надлежит принимать в таких ситуациях для обеспечения спасения людей, для оказания медицинской помощи пострадавшим, пожаротушения. Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организованна на месте.

Песков добавил, что с семьями погибших «организована очень плотная работа со стороны всех соответствующих служб и специалистов».

Отвечая на вопрос, планирует ли Путин встречаться с родственниками погибших, представитель Кремля сказал, что журналистов оповестят об этом. «Если какие-то контакты будут необходимы, мы вас проинформируем соответствующим образом», — сказал Песков.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», при котором погибли не менее 143 человек, Владимир Путин почти сутки не комментировал случившееся. При этом, как сообщал Кремль, он общался с представителями силовых структур и чиновниками правительства. Спустя 19 часов после теракта Путин записал обращение к россиянам, в котором сравнил массовое убийство, устроенное террористами, с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны. Путин также заявил, что причастной к теракту может быть Украина. В течение шести дней после нападения террористов Путин не появлялся возле здания «Крокуса».

Читайте также

Bloomberg: в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту в «Крокусе» Ему говорили, что нет никаких доказательств

Читайте также

Bloomberg: в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту в «Крокусе» Ему говорили, что нет никаких доказательств