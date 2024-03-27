Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман
Источник: The Washington Post
Умер израильско-американский психолог и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман.
Канеману было 90 лет. О его смерти журналистам сообщила его приемная дочь Дебора Трейсман; она не уточнила обстоятельств и места произошедшего.
Канеман был одним из основоположников поведенческой экономики — направления, которое изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие людьми тех или иных экономических решений.
В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».