Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман

Умер израильско-американский психолог и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман.

Канеману было 90 лет. О его смерти журналистам сообщила его приемная дочь Дебора Трейсман; она не уточнила обстоятельств и места произошедшего.

Sean Gallup / Burda Media / Getty Images

Канеман был одним из основоположников поведенческой экономики — направления, которое изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие людьми тех или иных экономических решений.

В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».