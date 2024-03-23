Жителей Москвы и Московской области призвали сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл»

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал жителей Москвы и Подмосковья сдать кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле».

«После сегодняшней трагедии в „Крокусе“ многим пострадавшим требуется донорская кровь. Прошу вас сдать кровь для раненых! Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей», — цитирует Шапошникова ТАСС.

Сдать кровь в Москве, напомнил спикер городской думы, можно в Центре крови ФМБА России (ул. Щукинская д. 6, корп. 2). Также кровь и ее компоненты принимают:

Донорский центр на Беговой, ул. Поликарпова, д. 14, стр. 1;

Донорский центр Царицыно, ул. Бакинская, д. 31;

Донорский центр на Шаболовской, ул. Шаболовка, 57.

Вечером 22 марта вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», где должно было состояться выступление группы «Пикник». Здание загорелось.

По последним официальным данным, погибли и 40 человек и более 100 получили ранения. Точных данных о жертвах на момент написания новости нет.

Как еще можно помочь

В Москве — крупнейший теракт более чем за 10 лет. Как помочь пострадавшим? И куда обратиться, если пострадали вы сами или ваши близкие? Полезные контакты и советы потенциальным донорам крови

Как еще можно помочь

В Москве — крупнейший теракт более чем за 10 лет. Как помочь пострадавшим? И куда обратиться, если пострадали вы сами или ваши близкие? Полезные контакты и советы потенциальным донорам крови