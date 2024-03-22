Телеграм-канал «112»: 40 человек погибли и более 100 ранены в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

40 человек погибли и более 100 ранены в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе Москвы, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

Власти пока не сообщали официальные данные о погибших и пострадавших. Ранее сообщалось, что в горящем здании могут быть заблокированы несколько сотен человек. К месту происшествия прибыл спецназ и пожарные, проводится эвакуация.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» несколько вооруженных человек в камуляже открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала «Крокус Сити Холл». Вскоре после этого здание загорелось. По данным телеграм-каналов, нападавшие могли забаррикадироваться в здании.