Глава самопровозглашенной ДНР объявил, что «уже принято» решение о начале работы Ozon и Wildberries на оккупированных территориях

Решение о заходе Ozon и Wildberries на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР «уже принято» и в «ближайшее время» оба маркетплейса начнут работу, заявил назначенный Россией глава ДНР Денис Пушилин.

«Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время, запросы на предоставление помещений и офисов уже получены, идет проработка технической составляющей», — цитирует слова Пушилина на форуме «Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий» агентство ТАСС.

В феврале 2023 года «Ведомости» писали, что товары, продающиеся на маркетплейсах, на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР доставляли «серые» курьерские службы. Чаще всего при этом выбирался пункт выдачи в соседней Ростовской области, после чего специальные сервисы привозили товары в Луганск и Донецк. Представитель Ozon заявил, что «не в курсе» деятельности таких курьеров и что это происходит «стихийно, без участия компании». На вопрос, планирует ли маркетплейс открывать пункты выдачи на территории ДНР и ЛНР, он не ответил.

Оба маркетплейса заявление Пушилина о начале работы на оккупированных территориях не комментировали.

Оба маркетплейса не находятся под санкциями США, Великобритании или Европы. 24 февраля 2022 года санкции были введены против дочернего банка Ozon, финансовой организации «Ozon Банк», однако 31 марта того же года его исключили из санкционного списка. В отношении Wildberries и главы компании Татьяны Бакальчук санкции были введены только в Украине. Причиной этого, как пояснил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, стала продажа «российской пропаганды» и формы российской армии.

Крупнейшие акционеры Ozon — АФК «Система» Владимира Евтушенкова с с 31,8% акций и компания Baring Vostok c 27,7% акций, основатель которой, Майкл Калви, был приговорен в России к 5,5 года условно по делу о растрате. The Bell со ссылкой на источники писал, что Baring Vostok хочет окончательно уйти из России, однако администрация президента не согласовывает сделку именно из-за доли компании в маркетплейсе, которую в Кремле рассчитывают передать «подходящим» кандидатам.

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