Министерство юстиции США рассматривает возможность сделки с адвокатами Джулиана Ассанжа, которая в итоге может привести к освобождению основателя из британской тюрьмы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в рамках сделки Ассанж может признать вину по более мягкому обвинению — в ненадлежащем обращении с секретными документами. В этом случае основатель Wikileaks может признать вину дистанционно — без экстрадиции из Великобритании. В свою очередь суд США при вынесении приговора зачтет в срок наказания Ассанжа те пять лет, которые он провел в британской тюрьме. В итоге основатель Wikileaks, скорее всего, выйдет на свободу, полагает The Wall Street Journal.

По словам собеседников газеты, представители Минюста США и адвокаты Ассанжа несколько месяцев ведут предварительное обсуждение условий сделки, но пока не договорились окончательно. Источники издания отмечают, что переговоры могут сойти на нет, а сама сделка в конечном итоге потребует одобрения «на самом высоком уровне» Минюста.

Нет никаких признаков того, что министерство согласится на сделку, заявил адвокат основателя Wikileaks Барри Поллак. Представитель Минюста США отказался от комментариев.

В США Джулиана Ассанжа обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных (17 пунктов, до 10 лет лишения свободы за каждый), а также в сговоре с целью компьютерного взлома (до пяти лет тюрьмы). В совокупности ему грозит до 175 лет тюрьмы.

С 2019 года Ассанж находится британской тюрьме Белмарш. В 2022 году власти Великобритании разрешили экстрадировать в США. Ожидается, что в течение нескольких недель Высокий суд Великобритании решит, предоставить ли Ассанжу право на обжалование экстрадиции, пишет The Wall Street Journal.

Сторонники Ассанжа называют его преследование политическим, считая, что его деятельность не отличается от работы журналистов.