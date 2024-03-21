Полет «Союза МС-25» к МКС отменили прямо перед запуском с Байконура

Запуск корабля «Союз МС-25» с космодрома Байконур к МКС отменен. Старт был запланирован на 16:21 21 марта по московскому времени.

«Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — сообщили в трансляции Роскосмоса.

Причины отмены запуска пока неизвестны.

Вторая попытка запуска ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» запланирована на 23 марта, сообщили в NASA.

На «Союзе МС-25» должен был отправиться экипаж 21-й экспедиции на Международную космическую станцию в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, астронавтки NASA Трейси Дайсон и представительницы Беларуси Марины Василевской. Полет должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занять примерно 3 часа 19 минут.

Планировалось, что Новицкий и Василевская должны были провести на борту станции 12 суток и вернуться на Землю 2 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавткой NASA Лорел ОʼХара, а Дайсон продолжила бы полет до сентября 2024 года и приземлилась на корабле «Союз МС-25» с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом.