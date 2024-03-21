Орловского поэта приговорили к семи годам колонии по делу о призывах к терроризму и «фейках» про армию. С 2014 года на него заводят дела за стихи про Украину

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил поэта и бывшего школьного учителя Александра Бывшева к семи годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК) и распространении «фейков» про российской армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом он сам рассказал в письме активистке Анастасии Шевченко.

На сайте суда говорится, что приговор был вынесен 19 марта. Срок, назначенный Бывшеву, там не указан.

Как пишет «ОВД-Инфо», поводом для преследование поэта по статье о призывах к терроризму стало антивоенное стихотворение «Российскому офицерству или риторический вопрос», которое начинается с фразы «По Украине бьют ракеты». Заканчивается стихотворение обращением поэта к российским военным, где он надеется найти «русского ».

Дело о «фейках» против Бывшева завели после публикации фотографии разрушенного села в 30 километрах от Киева. В публикации мужчина написал, что там родилась и училась его тетя.

С февраля 2023 года Бывшев находится в СИЗО.

Александр Бывшев — поэт и бывший школьный учитель из Орловской области. В 2015 году его приговорили к обязательным работам за публикацию двух «антироссийских стихотворений», одно из них — «Украинским патриотам» — признали экстремистским. Его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК). В 2018 году ему по этой же статье назначили 330 часов обязательных работ за стихотворение «На независимость Украины».

В декабре 2022 года Бывшева арестовывали на семь суток по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за поста в соцсетях.

Читайте также

Орловский учитель пишет стихи про Украину и публикует их в соцсетях. Против него возбудили уже пять уголовных дел

Читайте также

Орловский учитель пишет стихи про Украину и публикует их в соцсетях. Против него возбудили уже пять уголовных дел