«Дождь»: траулер «Капитан Лобанов» загорелся после того, как в него по ошибке попала ракета ВМФ

Родственник члена экипажа рыболовного траулера «Капитан Лобанов» сообщил «Дождю», что в судно 19 марта по ошибке попала ракета, выпущенная во время учений Балтийского флота.

По словам собеседника телеканала, в результате попадания ракеты погибли три члена экипажа, еще четверо получили ранения. Ракета, как утверждает источник «Дождя», упала на рубку капитана.

«Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло „возгорание“. Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки полностью нет, ее просто снесло», — заявил родственник.

Собеседник телеканала также утверждает, что в госпитале пострадавших допросили сотрудники ФСБ, которые попросили членов экипажа «не распространяться» об инциденте. Он добавил, что еще одна ракета упала в рыболовные сети рядом с промышленным судном компании МРТК, которое находилось неподалеку от траулера «Капитан Лобанов».

19 марта власти Калининградской области сообщили, что на борту рыболовного траулера «Капитан Лобанов» произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще четверо пострадали. Глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков заявил, что пожар возник «в результате внештатной ситуации на борту». Телеграм-канал «112» писал, что судно затонуло. Телеграм-канал SHOT сообщал о трех погибших. Лысков утверждал, что траулер не затонул, его буксируют в порт.